Auto contro vetture in sosta: tre feriti gravi

Ha travolto due auto in sosta causando il ferimento di tre persone che si trovavano nelle due vetture travolte. L'incidente stradale è avvenuto venerdì sera a Massimina, tre i feriti, tutte donne, trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 21:00 del 21 aprile all'altezza del civico 88 di via del Casale Lumbroso. Tre le vetture coinvolte nel sinistro: una Lancia Ypsilon, una Fiat 500 e una Bmw X6. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento le prime due vetture erano ferme regolarmente a bordo strada, in prossimità di un minimarket. Con all'interno quattro passeggeri la Lancia è stata tamponata dalla vettura tedesca con la prima che ha poi carambolato contro la parte posteriore della 500.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Tre i feriti, tutte donne e tutte gravi, poi trasportate - in codice rosso - al policlinico Gemelli e agli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio. Sul posto per accertare la dinamica e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale.

Illeso il conducente della Bmw accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici di rito.