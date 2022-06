Incidente in via dei Prati Fiscali: scooter contro furgone, un ferito

Uno scooter contro un furgone. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito lunedì in via dei Prati Fiscali a Conca d'Oro. Un incidente stradale in cui ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, trasportato poi in ospedale dal personale del 118.

Lo scontro è avvenuto il 14 giugno in via dei Prati Fiscali, all'altezza dell'incrocio con via Val d'Ala. Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter Piaggio Beverly ed un furgone Fiat Ducato.

Rilevato l'incidente dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, lo scooterista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini.