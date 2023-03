Nonno e nipote investiti da un'auto, grave il bimbo di 4 anni

È grave un bambino di 4 anni investito da un'auto mentre si trovava con il nonno a Torre Maura. Entrambi trasportati in ospedale il piccolo è stato poi trasferito d'urgenza al Bambino Gesù.

L'investimento è avvenuto poco dopo le 20:30 del 18 marzo all'altezza al civico 32 di via dei Colombi, altezza intersezione via dei Gabbiani. Qui una Smart Forfour condotta da un 38enne italiano ha investito nonno e nipote mentre eseguiva una manovra in retromarcia. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, nel quartiere della periferia est della Capitale sono intervenute le ambulanza del 118 e gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Entrambi feriti, il nonno è stato trasportato in codice arancione al policlinico Tor Vergata. Più grave il nipote, cinque anni da compiere in questo 2023. Portato in un primo momento al policlinico Casilino in codice rosso è stato poi trasferito all'ospedale Bambino Gesù.

Eseguiti i rilievi scientifici e ascoltati i testimoni gli agenti della municipale del comando di via Cambellotti stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.