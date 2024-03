Prima tampona un'auto, poi un cassonetto. In stato di alterazione viene portata in ospedale

Ha tamponato una donna e poi, nel tentativo di fuggire, ha travolto un cassonetto, rimanendo bloccata all'interno della propria vettura, un furgoncino Mercedes. Non ci sono feriti nell'incidente avvenuto questa mattina alle 7.30 in via dei Castani 47, ma lo stato di alterazione della donna al volante ha spinto i vigili a chiedere il trasporto all'ospedale Pertini per gli accertamenti del caso.

La donna, 47 anni, in evidente stato di alterazione, a lungo non riusciva ad uscire dall'auto. Si sono moltiplicate le richieste d'aiuto e sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia oltre ai vigili urbani del V gruppo Casilino. Appurata la situazione e "liberata" la donna, hanno chiesto l'intervento dei sanitari, per effettuare degli accertamenti sullo stato di salute della donna.