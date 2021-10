Incidente all'Eur, si scontra con uno scooter sulla Colombo e fugge: 19enne finisce nei guai

È scappato a bordo della sua MiniOne dopo aver urtato uno scooter sulla via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via Laurentina, senza prestare soccorso ad un centauro di 26 anni poi trasportato in codice rosso dal 118 in ospedale, dove è ricoverato per le lesioni gravi riportate. Dopo l'incidente avvenuto mercoledì notte, del conducente della Mini, non si erano avute notizie.

Il cerchio però è stato chiuso grazie alle indagini degli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno rintracciato il responsabile, un ragazzo di 19 anni. Fondamentali gli elementi subito raccolti dai caschi bianchi sul luogo dei fatti, tra cui alcune parti del veicolo, poi esaminate. Sono stati questi elementi che hanno permesso di risalire al tipo di mezzo e al suo conducente pirata.

Il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Gli investigatori della polizia locale hanno anche acquisito alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza gestite da Roma Servizi della Mobilità. I frame video sono tuttora al vaglio per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.