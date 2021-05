Incidente via Colombo: auto abbatte semaforo dopo scontro con altra vettura, ferite due sorelle

Ha abbattuto un semaforo dopo aver impattato con un'altra auto. A finire fuori strada una Fiat 500 con all'interno due sorelle, poi costrette alle cure dell'ospedale. L'incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 24 maggio su via Cristoforo Colombo nella zona di Ostia-Castel Fusano, altezza via del Lido di Castelporziano. Ad impattare per cause in via di accertamento, una Ford Fiesta e l'utilitaria italiana con a bordo le due sorelle.

Venute a contatto le due macchine all'altezza dell'intersezione semaforica, la 500 ha poi terminato la propria corsa fuori strada dopo aver abbattuto la parte bassa di un semaforo. Ferite le donne sono state affidate alle cure del personale del 118 e trasportate dalle ambulanze all'ospedale Grassi di Ostia, ferite ma non in pericolo di vita.

Sul posto per ricostruire la dinamica e regolare la viabilità gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.