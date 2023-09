Incidente sulla Colombo, scontro tra due auto e strada chiusa: due feriti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre, sulla via Cristoforo Colombo. Una Smart e una Ford Fiesta silver si sono scontrate all'altezza di altezza via di Casal Palocco direzione Ostia. L'impatto è avvenuto intorno alle 13. Due le persone ferite, un uomo di 60 anni e un ragazzo di 26 trasportati in codice giallo al Grassi di Ostia.

In seguito dello scontro che ha visto coinvolte una Smart è una Fiesta è stata via Cristoforo Colombo direzione Ostia il tempo necessario si rilievi e alla rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare che indagano per ricostruite la dinamica. La strada è stata riaperta alle 15.