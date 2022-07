Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra due auto: conducenti estratti dalle lamiere

Incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 luglio sulla Cristoforo Colombo. Due auto, una Smart e un'Alfa Romeo Giulia, si sono scontrate al semaforo con via della Villa di Plinio, in direzione Roma intorno all'una e un quarto.

Per estrarre i due conducenti feriti dalle lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Ostia. Il conducente dell’alfa Romeo Giulia è stato ricoverato al Sant’Eugenio. La donna alla guida della Smart all'ospedale Grassi di Ostia. Nono sono in pericolo di vita. La donna è stata portata in codice arancione, l'uomo in codice azzurro. Sul posto gli agenti della polizia locale Gruppo Mare e il Gipt.