Incidente via Cristoforo Colombo: auto abbatte semaforo dopo scontro con altra vettura

Ha abbattuto un semaforo con l'auto dopo essersi scontrata con un'altra vettura. A vedersela brutta la conducente di una Smart rimasta lievemente ferita e poi medicata sul posto dal personale del 118. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 22 novembre su via Cristoforo Colombo, zona Castel Fusano, nel X Municipio Mare.

Due le vetture scontratesi per cause in via di accertamento, una Fiat Punto ed una Fortwo, con quest'ultima, condotta da una donna 28 anni, che in seguito all'urto ha poi abbattuto l'impianto semaforico che si trova all'incrocio fra via Colombo e viale della Villa di Plinio, direzione Ostia. Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Al fine di consentire i rilievi scientifici da parte dei 'caschi bianchi', come comunicato da Astral Infomobilità, sono state temporaneamente chiuse le complanari in entrambe le direzioni con il traffico deviato ed inevitabili risentimenti alla normale circolazione stradale.

Notiziata la ditta che si occupa del ripristino degli impianti semaforici, una volta rimossi i mezzi incidentati, ripristinate le condizioni di sicurezza e pulito il manto stradale dai detriti conseguenza dell'incidente, intorno alle 13:00 la strada è stata riaperta con il traffico tornato progressivamente alla normalità.