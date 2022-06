Incidente via Cristoforo Colombo: scontro ambulanza-moto, grave un centauro

Incidente stradale venerdì mattina a Casal Palocco dove si sono scontrati una ambulanza ed una moto. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale in codice rosso. Lo scontro su via Cristoforo Colombo, altezza via Canale della Lingua, poco dopo le 10:00 del 17 giugno.

Uno scontro frontale quello avvenuto sulla strada ad alto scorrimento del X municipio, in relazione al quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Ad avere la peggio come detto il conducente della moto, un 68enne. Sbalzato dalla sella della sua due ruote, per l'uomo è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo in condizioni gravi.

Svolti i rilievi scientifici dai caschi bianchi e raccolti i primi elementi utili a ricostruire la dinamica, resta da accertare se l'ambulanza avesse i segnali sonori e luminosi accesi al momento dello scontro con la moto.