Incidente sulla Colombo: scontro tra un bus e una moto, grave il centauro

È grave in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita un motociclista rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto su via Cristoforo Colombo. Lo scontro lunedì mattina, all'altezza di Malafede. Soccorso dal personale del 118 il centauro è stato trasportato d'urgenza al San Camillo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico a una gamba.

Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 7:30 del 10 luglio sulla strada che collega il litorale di Ostia alla Capitale. All'altezza di via di Malafede, in direzione della Capitale, il sinistro ha coinvolto un autobus e una moto, una Bmw RT, alla cui guida si trovava un 60enne. Soccorso dall'ambulanza del 118 il motociclista è stato trasportato al nosocomio di circonvallazione Gianicolense in codice rosso.

Chiusa la carreggiata laterale - altezza Via di Malafede direzione Centro - resta da accertare la dinamica dell'incidente stradale.

Davide Carnevale morto nel weekend

Dunque ancora un incidente grave su via Cristoforo Colombo dove lo scorso weekend ha perso la vita un ragazzo, Davide Carnevale. In quel caso fatale al giovane è stato un incidente che ha coinvolto la vettura dove viaggiava come passeggero. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato ed è finita prima contro un albero, quindi si è ribaltata sulla via Cristoforo Colombo, per finire contro un altro albero tra la vegetazione. Per il 27enne non ci fu nulla da fare.