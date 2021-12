Incidente a Conca d'Oro: investito da un'auto, 51enne in ospedale

Si è fermata a prestare i primi soccorsi al pedone che aveva appena investito ma è poi stata lei stessa medicata dal personale sanitario in quanto sotto choc. L'incidente stradale è avvenuto martedì mattina a Conca d'Oro, nel III Municipio Montesacro. Ad avere la peggio un 51enne, rimasto ferito dopo essere stato colpito dall'auto e poi trasportato in ospedale.

L'intervento della pattuglia del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 9:00 del 7 dicembre all'altezza del civico 136 di via di Conca d'Oro, all'altezza dell'omonimo mercatino del parco delle Valli. Qui, per cause in via di accertamento, una Mini One condotta da una ragazza di 20 anni ha investito un uomo di 51 anni, rimasto ferito e portato dall'ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I.

Sono ancora in via di ultimazione gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.