Incidente sulla Collatina, scontro auto moto: 26enne perde una gamba. La famiglia cerca testimoni

Un ragazzo di 26 anni ha subito l'amputazione di una gamba dopo un incidente stradale a Roma e adesso la famiglia cerca testimoni. Il sinistro, sul quale indagano gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale, è avvenuto lo scorso 16 luglio alle 18 circa in via Giovanni Battista Valente, all'incrocio con via Collatina.

Il 26enne rimasto gravemente ferito era a bordo di una moto Honda rossa quando si è scontrato, per causa ancora al vaglio, con una Kia Picanto. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. I medici lo hanno operato e gli è stata amputata la gamba dal ginocchio in giù. La famiglia, contattata da RomaToday, ora cerca testimoni: "Se qualcuno era presente per favore si faccia vivo". Chi ha visto qualcosa può scrivere su WhatsApp al numero 3451709348 oppure una mail a romatoday@citynews.it.

La vicenda ricorda quella di una ragazza di 25 anni travolta da un'auto davanti a piazza Monte Grappa fra lungotevere e ponte Risorgimento. Anche a lei, dopo l'incidente, è stata amputata la gamba e ora cerca testimoni per ricostruire la dinamica del sinistro.