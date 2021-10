Incidente via Collatina: travolto dallo scooter dal quale era caduto, l'Sh colpito da un'auto che si dà alla fuga

E' caduto dallo scooter dopo uno scontro con un'auto. Scivolato in terra è stato poi travolto dal suo stesso mezzo a due ruote finitogli addosso dopo essere stato colpito da una vettura in transito nel senso di marcia opposta con il conducente della macchina che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Ferito lo scooterista è stato poi trasportato in condizioni gravi in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto alle prime ore di venerdì mattina sulla via Collatina.

L'intervento degli agenti del V Gruppo Casilino intorno alle 6:30 del 29 ottobre nella zona del Collatino, a Roma est, per un incidente stradale avvenuto all'altezza dell'incrocio fra la Collatina e via Claudio Truffi, poco prima dell'intersezione con viale Palmiro Togliatti, a due passi dal mercato Porta Portese 2. Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter Honda Sh 125 alla cui guida c'era un uomo 34 anni ed una Fiat Bravo.

Sbalzato dalla sella del suo motorino, lo scooter è stato però colpito da un'auto in transito con lo stesso che ha poi travolto il 34enne che si trovava in terra sull'asfalto. Poi la fuga del secondo automobilista in direzione fuori Roma. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente della Bravo, sul posto sono quindi intervenuti i 'caschi bianchi' della municipale.

Affidato alle cure del 118 lo scooterista è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale Sandro Pertini. Svolti i rilievi scientifici dagli agenti della polizia locale, gli stessi hanno quindi raccolto le prime testimonianze ed acquisito i primi elementi sulla vettura pirata, di colore bianco, mettendosi sulle tracce del conducente della stessa.