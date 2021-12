Incidente via Collatina: jeep ribaltata dopo scontro con un'auto, grave una 61enne

E' rimasta incastrata nell'abitacolo della sua jeep finita ribaltata dopo uno scontro con un'auto. L'incidente stradale è avvenuto lunedì pomeriggio sulla via Collatina, a Tor Sapienza. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco la conducente del fuoristrada è stata quindi trasportata in ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:30 del 27 dicembre all'altezza del civico 295 della via Collatina. Ad impattare per cause in via di accertamento una Fiat 600 ed una jeep Cherokee. Incastratata nell'abitacolo la conducente del fuoristrada, una donna di 61 anni, è stata messa in sicurezza dai pompieri. Affidata alle cure del personale del 118 è stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Illeso il conducente dell'utilitaria.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Collatina dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso al traffico. Sul posto gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.