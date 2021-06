Collatina, si ribaltano con l'auto dopo un incidente e scappano

Un'auto abbandonata, in parte accartocciata, con il portabagagli aperto messa di traverso a bloccare il traffico. È lo scenario che, per diverse ore, ha impegnato la via Collatina con le auto e i bus fermi, incolonnati, per un incidente stradale dai contorni ancora da chiarire avvenuto intorno alle 18. Protagonista del sinistro, gli occupanti di una Seat Leon nera sulla quale la polizia locale di Roma Capitale, con i gruppi Torri e Spe, stanno facendo accertamenti.

Va detto subito, l'incidente non ha causato feriti. Traffico sì. Molto. La Collatina, all'altezza via di Acqua Vergine in direzione di Ponte di Nona, ha subìto un effetto imbuto. Chi era a bordo dell'autobus ha preferito scendere e proseguire a piedi. Ma c'è di più. Testimoni raccontano come l'auto, la Seat Leon, viaggiasse ad una velocità elevata tanto che il conducente ha perso il controllo, sbandando con la vettura che poi si è ribaltata tornando - ammaccata - nella corretta posizione. Gli occupanti, almeno tre stando al racconto di chi era lì, sono poi usciti dal mezzo, scappando per le campagne limitrofe.

Un fatto accertato anche dalla polizia locale che sul posto ha trovato solamente una ragazza di 38 anni alla guida di un'altra vettura venuta a contatto con la Seat sospetta. Nella serata è emerso che la Seat Leon non era stata rubata e il conducente è stato rintracciato dalla polizia locale.