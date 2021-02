Incidente a Coccia di Morto, perde controllo dell'auto e si ribalta nel canale

Paura a Fiumicino per un incidente avvenuto nella mattinata del 4 febbraio, in via delle Idrovore di Fiumicino all'altezza dell'incrocio con via Coccia di Morto, nella zona che circonda parte delle pista dell'aeroporto Leonardo Da Vinci.

Il conducente dell'auto, dopo aver perso il controllo dell'auto, si è ribaltato nel canale. Sul posto i vigili del fuoco di Ostia, Cerveteri ed il Nucleo SAF. L'uomo, un 51enne, è stato affidato al 118 ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma.