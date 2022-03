Incidente al Torrino: scontro tra 4 auto in via Cina

Una maxi carambola che ha coinvolto quattro auto. L'incidente stradale è avvenuto al Torrino, ad avere la peggio una ragazza, costretta alle cure dell'ospedale.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 22:30 di lunedì sera all'altezza dell'incrocio fra via Pagoda Bianca e via Cina. Qui, per cause ancora da accertre, si sono scontrate cinque vetture: una Citroen C3, una Smart, una Fiat grande Punto ed una Fiat 500. Rimasta ferita, una 22enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio.

Resta da accertare la dinamica. Starà ora agli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici ricostruire l'accaduto.