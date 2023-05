Pirata della strada al Torrino: automobilista in fuga dopo scontro con altra vettura

Si è allontanato a bordo dell'auto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il pirata della strada nella zona del Torrino Nord dove due vetture si sono scontrate con una che ha poi terminato la propria corsa ribaltata. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12:30 di martedì 2 maggio in via Caterina Troiani.

Sono stati gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'altezza dell'incrocio con via delle Costellazioni. Una volta sul posto i caschi bianchi hanno trovato una Fiat Panda cappottata. All'interno una donna, affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall'ambulanza al Campus Biomedico. Dell'altro automobilista coinvolto nel sinistro nessuna traccia. Ascoltati i testimoni i vigili hanno cominciato gli accertamenti per risalire al pirata della strada.

A lanciare un appello per rintracciarlo il Comitato di Quartiere Torrino Nord che sulla propria pagina facebook scrive: "Informiamo che all’incrocio tra via Caterina Troiani e via delle Costellazioni è avvenuto da poco (12,30 ca) un incidente dove un auto - presumibilmente Mercedes di colore nero - non rispettando la precedenza di stop ha tamponato in modo grave una panda, condotta da una professoressa della scuola S.Chiara, facendola cappottare e poi fuggire senza soccorrerla. Visto la gravità dell’episodio invitiamo coloro che hanno eventualmente assistito al tamponamento di segnalare l’accaduto ai vigili urbani del IX Gruppo oppure in forma privata al nostro recapito".