Incidente a Castel Fusano: auto contro albero, grave un 30enne

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro un albero su via di Castel Fusano. A rimanere gravemente ferito un 30enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Ostia Antica, sul litorale romano.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 6:00 di venerdì 18 febbraio all'altezza dell'intersezione fra via di Castel Fusano e via del Canale dello Stagno. Sul posto oltre ai caschi bianchi anche i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo il conducente della vettura. Ferito gravemente è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso.

Secondo i primi accertamenti degli agenti della municipale l'automobilista avrebbe perso il controllo della Fiat Punto che stava conducendo uscendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Fra le ipotesi non si esclude quella del malore.

Via Castel Fusano chiusa

Al fine di poter svolgere i rilievi scientifici e consentire l'intervento dei soccorritori, via di Castel Fusano è stata chiusa temporeanemente fra via dei Pescatori e via Carlo Maviglia in entrambi i sensi di marcia e fra via Chigi e la via del Mare con inevitabili rallentamenti e traffico congestionato.