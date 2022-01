Incidente a Roma Nord: si scontrano bus Atac e furgone, due feriti

Un impatto violento con il furgone letteralmente sbalzato per diversi metri. L'incidente stradale è avvenuto all'alba a Roma Nord dove si sono scontrati un bus ed un furgone. Feriti entrambi i conducenti, costretti poi alle cure dell'ospedale.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 5:00 di venerdì 21 gennaio sulla via Cassia Nuova. All'altezza dell'incrocio con via Giovanni Fabbroni l'incidente che ha coinvolto un bus Atac della linea 301 ed un Doblò Fiat. Un forte impatto nel corso del quale sono rimasti feriti sia l'autoferrotranviere che il conducente del furgone trasportati dalle ambulanze del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli ed all'ospedale Villa San Pietro.

Secondo una prima ricostruzione l'autobus della linea 301, che collega Tomba di Nerone all'Ara Pacis, in centro storico, procedeva su via Fabbroni in direzione viale Cortina d'Ampezzo mentre il furgone viaggiava sulla via Cassia Nuova in direzione corso di Francia. All'altezza dell'intersezione semaforica lo scontro. Svolti i rilievi scientifici saranno gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire la dinamica del sinistro. Fra le ipotesi non si esclude che il conducente di uno dei due mezzi possa aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso.