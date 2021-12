Incidente a Roma nord: ciclista investito da una minicar, grave in ospedale

E' grave in ospedale un ciclista investito da una microcar a Roma nord. L'incidente stradale è avvenuto nel corso del weekend sulla via Cassia Nuova. Ad avere la peggio l'86enne che si trovava in sella alla due ruote, trasportato d'urgenza in ospedale.

L'intervento della polizia intorno alle 13:00 dello scorso 18 dicembre sulla strada del XV municipio. Sul posto i caschi bianchi dell'omonimo gruppo hanno rilevato un incidente fra la bici condotta dall'anziano, un uomo italiano, ed un quadriciclo Ligier, alla cui guida c'era una donna italiana di 66 anni.

Fermatasi a prestare i primi soccorsi la conducente della microcar, il ciclista è stato preso in cura dall'ambulanza del 118 che ha trasportato l'86enne al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ai caschi bianchi del XV gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici sul luogo del sinistro, il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.