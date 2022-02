Incidente a Roma nord: carambola tra quattro auto. Cassia chiusa e traffico in tilt

Strada chiusa e traffico in tilt a Roma nord a causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, con una delle auto che è finita ribaltata in seguito alla carambola. Il sinistro poco dopo le 8:30 di venerdì mattina. Due i feriti.

L'incidente è avvenuto sulla via Cassia, zona Tomba di Nerone. All'altezza dell'incrocio con via Bracciano la carambola fra quattro vetture, una Smart, una Mini, una Volkswagen Up ed una Nissan Micra, con quest'utima finita ribaltata su una fiancata. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Medicato sul posto uno degli automobilisti ad avere la peggio è stato un 30enne italiano, trasportato all'ospedale Villa San Pietro.

Al fine di consentire il soccorso agli automobilisti coinvolti nel sinistro, i caschi bianchi del XV gruppo Cassia hanno chiuso il tratto di via Cassia dove è avvenuto lo scontro, fra gli svincoli del grande raccordo anulare e via di Grottarossa.

Pesanti le ripercussioni alla normale circolazione con lunghe code e traffico congestionato da via della Giustiniana in direzione centro e da via Massarosa in direzione del raccordo anulare. Svolti i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.