Incidente via Cassia: scontro auto-scooter, un ferito grave

E' stato sbalzato dalla sella del suo scooter ed è rimasto in terra privo di coscienza lo scooterista rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro tra lo scooter Honda che conduceva ed un'auto, una Nissan Micra, sulla via Cassia, poco dopo le 17:00 di oggi, venerdì 29 luglio.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di via Oriolo Romano a Roma nord. Richiesto l'intervento del 118 lo scooterista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Villa San Pietro.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori la via Cassia è stata chiusa nel tratto compreso fra largo Saraceno e via Oriolo Romano, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.