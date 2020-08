Incidente sulla via Casilina: auto contro ambulanza, tre feriti

Incidente stradale a Centocelle dove un'auto ed una ambulanza si sono scontrate per cause in via di accertamento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì 28 agosto sulla via Casilina, altezza incrocio viale della Primavera. Tre i feriti.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente dell'auto, una Chevrolet, con il divaricatore in dotazione ai pompieri.

Tre i feriti, l'automobilista, il conducente dell'ambulanza ed il collega che si trovava nel mezzo di soccorso con lui. Affidati alle cure delle ambulanze del 118 le due persone a bordo dell'autolettiga sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Giovanni ed al Policlinico Casilino mentre l'automobilista in codice azzurro al nosocomio Vannini.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale con ulteriori pattuglie intervenute per provvedere ad agevolare la visibilità nella zona. Resta da accertare se l'ambulanza avesse le sirene ed i segnalatori acustici in funzione.