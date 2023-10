Incidente in via Casilina, perde il controllo del suv e finisce sui binari della Termini-Centocelle

Ha perso il controllo del suo suv sulla via Casilina, all'altezza di via Giovanni de Agostini, ha divelto lo spartitraffico e terminato la sua corsa sui binari della Termini-Centocelle. È quanto successo intorno alle 13 circa di domenica 22 ottobre nella zona del Pigneto.

Un incidente stradale autonomo che ha visto la linea del "trenino" bloccata per circa due ore, fin quando il suv non è stato rimosso. Sul posto, insieme alla polizia locale e al 118, la squadra di Tuscolano dei vigili del fuoco con in supporto l'autogru.

Secondo quanto appreso, il conducente dell'auto - probabilmente a causa di un malore durante la guida - ha perso il controllo ed è finito sulle rotaie della linea ferroviaria del trasporto pubblico. L'uomo è stato trasportato dal personale sanitario al pronto soccorso. La Termini-Centocelle è stata riattivata solo dopo la rimozione dell'auto.