Incidente a Roma, morto motociclista. Un testimone: "Coinvolta auto che non si è fermata"

Sarebbe stato colpito da una automobilista che non si sarebbe fermata a prestare i primi soccorsi. Ancora un incidente mortale sulle strade della Capitale. A perdere la vita un uomo di 51 anni che si trovava alla guida di una moto. L'intervento dei soccorritori lunedì mattina nella zona dell'Aurelio.

Sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Casale San Pio V alle 8:30 del 24 luglio. Sul posto un motociclista, in condizioni critiche. Nonostante un tentativo di rianimazione per il 51enne italiano nulla si è potuto, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Al civico 20 della strada del municipio Aurelio i caschi bianchi hanno però trovato un fanalino di una vettura. Ascoltati alcuni testimoni hanno riferito agli agenti di una vettura, una macchina bordeaux, che sarebbe rimasta coinvolto nello scontro con la moto.

La conducente - una donna secondo i primi riscontri - non si sarebbe però fermata a prestare i primi soccorsi. Quindi un pirata della strada, sulle cui tracce si sono messi i vigili urbani al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Sul posto oltre al personale del 118 anche gli agenti del gruppo Monteverde della polizia di Roma Capitale, in ausilio ai colleghi del XIII gruppo per la viabilità sul luogo del sinistro. Diramata una nota a tutte le pattuglie per la ricerca dell'eventuale pirata della strada indicata dai testimoni presenti sul luogo al momento del sinistro.