Incidente a Settecamini: investito da uno scooter elettrico, due feriti

Due feriti, il pedone e lo scooterista che lo ha colpito in sella al suo motorino. L'incidente stradale è avvenuto martedì a Settecamini, periferia nord est della Capitale.

L'intervento dei soccorritori poco dopo le 13:00 su via di Casalbianco, strada che collega Guidonia Montecelio al IV municipio Tiburtino. Qui per cause in via di accertamento un 48enne italiano alla guida di uno scooter elettrico ha investito un uomo - anch'egli di 48 anni - in prossimità delle strisce pedonali. Ferito sia il pedone che lo scooterista sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al policlinico Casilino.

Resta da accertare la dinamica, sulla quale stanno lavorando gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per eseguire i rilievi scientifici di rito.