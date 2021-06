Incidente in via Casal del Marmo: si scontrano auto e moto, grave un 31enne

Incidente a Selva Candida dove si sono scontrati una moto ed un'auto. Il sinistro intorno alle 13:00 di sabato 12 giugno in via Casal del Marmo, in prossimità dell'Hotel Selva Candida. Ad impattare per cause in via di accertamento una Alfa Romeo ed una moto Kawasaki. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 31 anni, trasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Nel corso delle attività di accertamento da parte delle pattuglie degli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute per i rilievi e la viabilità, si è reso necessario un ulteriore intervento del 118 per uno dei vigili urbani intervenuti sul posto, colto da malore e trasportato presso ospedale San Filippo Neri per accertamenti presumibilmente in seguito ad un colpo di calore.