A bordo di una Audi Q8 si schianta contro le auto in sosta e abbatte un cancello

A bordo di una Audi Q8 ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro tre vetture in sosta. Nella carambola è stato poi abbattuto il cancello di un'abitazione privata. L'incidente stradale è avvenuto nella notte in zona Ottavia. Illeso il conducente, un giovane di 23 anni, la ragazza che viaggiava come passeggera è stata trasportata in ospedale.

L'intervento dei soccorsi poco dopo l'1:00 della notte fra il 10 e l'11 settembre all'altezza del civico 198 di via Casal del Marmo. Sul posto gli agenti dei gruppi Monteverde e Cassia della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato l'impatto fra una Audi Q8, in leasing, contro tre vetture in sosta: una Toyota CHR, una Fiat Punto e una Smart Fortwo. Nel corso della carambola è stato danneggiato un cancello di un'abitazione privata.

Al fine di consentire i rilievi scientifici il tratto di via Casal del Marmo dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al transito con deviazione dei bus notturni. Il giovane alla guida è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologi di rito.