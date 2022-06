Investita da un'auto sulla "strada dei 100 incidenti": grave una donna

Investita da un'auto è stata trasportata d'urgenza in ospedale. A rimanere ferita in seguito ad un incidente stradale una 60enne, colpita da una vettura mentre attraversava la strada su via di Casal Boccone, a Parco Talenti. Il sinistro martedì mattina all'altezza di un attraversamento pedonale della strada del III municipio Montesacro che collega via della Bufalotta alla via Nomentana.

L'intervento degli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 9:00 del 7 giugno per una donna rimasta ferita dopo essere stata investita da una Nissan Micra. Affidata alle cure del personale del 118, la 60enne è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I con diversi traumi. Resta da accertare la dinamica, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici i caschi bianchi del comando di via Andò.

Dunque ancora un incidente stradale su via di Casal Boccone, strada ad alta percorrenza salita negli ultimi alla ribalta delle cronache in diverse occasioni, sempre legate a sinistri ed investimenti.

Cento incidenti in tre anni

Come si apprendeva da un report dell'infortunistica stradale - relativo al periodo 2017-2020 - sono stati cento gli incidenti verificatisi nel triennio in questione su via di Casal Boccone, la metà dei quali fortunatamente senza feriti. Un lungo vialone divenuto noto per le carambole e le auto spesso finite ribaltate e fuori strada, su marciapiedi o sulle ciclabili laterali, quasi tutte su una curva subito dopo un lungo rettilineo.

Nonostante il limite di velocità fissato a 30 km/h, sulla strada del III municipio continuano a registrarsi incidente, ma non sempre senza feriti, come accaduto questa mattina con una donna poi trasportata d'urgenza in ospedale con diversi traumi successivi ad un investimento.