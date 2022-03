Incidente alla rotatoria: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, grave un 21enne

Ancora un incidente stradale e sempre sullo stesso tratto di strada, la rotatoria fra via di Casal Bianco e via di Marco Simone, periferia nord est della Capitale. Ad avere la peggio un 21enne, trasportato in ospedale in codice rosso. Due le vetture coinvolte nel sinistro, una delle quali ha poi terminato la propria marcia ribaltata.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:00 di mercoledì 16 marzo sulla rotatoria che segna il confine fra il comune di Guidonia Montecelio e la zona di Forno Casale-Settecamini, nel IV municipio Tiburtino. Qui, per cause ancora al vaglio dei vigili urbani, si sono scontrate una Fiat 500 condotta da una donna di 38 anni ed una Peugeot 208 all'interno della quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza. Un impatto violento, con l'auto francese che si è poi ribaltata.

Illesa sia la conducente della 500 che la passeggera della Peugeot, ad avere la peggio è stato il 21enne alla guida della vettura cappottata, estratto dalle lamiere e poi trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Svolti i rilievi, starà ora agli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Incidenti alla rotatoria di Marco Simone

Non è la prima volta la cosiddetta "48" (la sp28bis) finisce al centro delle cronache. Era lo scorso 22 febbraio quando il traffico rimase congestionato a causa della chiusura di un tratto di via di Casal Bianco. In quel caso ad impattare furono tre veicoli, un camion e due auto. Due i feriti, entrambi trasportati in codice rosso all'Umberto I ed all'ospedale Sandro Pertini.

Il 23 settembre del 2011 fu invece uno scooterista, un ragazzo di 21 anni, a rimanere gravemente ferito dopo essere caduto dalla sella del mezzo a due ruote che stava conducendo sempre su via di Casal Bianco.

Feriti gravi, ma anche incidenti con esiti mortali, come avvenne nel settembre del 2015 quando a perdere la vita fu una 38enne che si trovava a bordo di un'auto che si ribaltò sempre sulla "48", all'altezza con la rotatoria di via Valle dell'Aniene, a Setteville Nord.