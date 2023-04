Incidente a Settecamini: perde controllo del camion e distrugge chiosco di frutta e verdura

Prima il rumore dei freni sull'asfalto, poi un grande boato. Un uomo al volante di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante, abbattendo di fatto un chiosco di frutta e verdura, distruggendolo. È quanto avvenuto alle prime luci di oggi, mercoledì 26 aprile in via Casal Bianco in zona Settecamini.

A dare l'allarme diversi residenti, svegliati dal forte "botto" avvenuto intorno alle 4 del mattino. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Nessuno è rimasto ferito. Il conducente del camion è stato portato in ospedale per accertamenti. Distrutta l'attività.

Alle 6:40 la strada è stata riaperta.