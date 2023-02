Perde controllo dell'auto e si ribalta: grave una donna

Ancora un incidente stradale su via di Casal Bianco dove una donna è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della vettura che stava guidando per poi terminare la propria corsa ribaltata. Il sinistro nella zona di Settecamini, periferia nord est della Capitale.

L'intervento degli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 19:30 di domenica scorsa in via di Casal Bianco, altezza via Capalto. Sul posto i caschi bianchi hanno trovato una Fiat Punto ribaltata. All'interno della vettura una donna, poi affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, dove è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito. Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, che secondo i primi riscontri non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Incidenti in via Casal Bianco

Dunque un ennesimo incidente su via di Casal Bianco, strada ad alta percorrenza che collega il comune di Guidonia Montecelio al IV municipio Tiburtino. Lo scorso 16 gennaio ad avere la peggio fu un'altra donna, investita prima da un'auto e poi da una seconda vettura. In condizioni critiche la 56enne venne poi trasportata in condizioni critiche al Pertini.