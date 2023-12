Incidente a Porta di Roma, auto si ribalta dopo uno scontro: due feriti

Incidente con auto ribaltata nella zona di Porta di Roma, nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118. Secondo quanto appreso, intorno alle 10.30 circa, due vetture si sono scontrate in via Carmelo Bene, all'altezza di via Adolfo Celi.

Nell'impatto un'auto si è ribaltata su un lato. Almeno due le persone che hanno avuto bisogno delle cure medico del personale sanitario. La più grave è stata portata in ospedale in codice rosso per dinamica. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico è stato deviato per consentire i rilievi.