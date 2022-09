Incidente a Prati: scontro auto-scooter, un ferito grave

Incidente stradale a Prati dove si sono scontrati un'auto ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, scaraventato a terra in seguito all'urto con la vettura e trasportato d'urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17:00 di mercoledì 29 settembre in via Candia. All'altezza dell'intersezione con viale Giulio Cesare e via Leone IV l'impatto. Rimasto ferito lo scooterista è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici ed accertare la dinamica dell'incidente stradale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.