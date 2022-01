Incidente a Cinecittà est: scooter travolge madre e figlia dopo scontro con un'auto

Ha colpito madre e figlia di 5 anni con lo scooter in seguito ad uno scontro con un'auto. L'incidente stradale è avvenuto a Cinecittà est con la mamma e la piccola poi costrette alle cure dell'ospedale.

La richiesta d'intervento ai soccorritori nel tardo pomeriggio del 11 gennaio da via Bruno Rizzieri. Intervenuti all'altezza della rotatoria che da via Bruno Rizzieri immette su via Bruno Pelizzi e via Procaccini, gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale hanno trovato madre e figli ferite ed hanno eseguito i rilievi scientifici al fine di ricostruire l'accaduto.

Secondo una prima dinamica l'investimento di madre e figlia è stato successivo ad un incidente stradale che ha coinvolto un'auto (una Citroen) ed uno scooter Kymco. Un urto in seguito al quale il mezzo a due ruote è finito contro i due pedoni, investendoli. Affidate alle cure delle ambulanza mamma e bimba di 5 anni sono state trasportate al policlinico Umberto I, ma non sarebbero in condizioni gravi.