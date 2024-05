Incidente sulla Braccianese, scontro tra tre auto: 4 feriti. Tra loro anche una bimba di 7 anni

Quattro feriti, tra cui una bambina di 7 anni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Braccianense, all'altezza del chilometro sette, intorno alle 19 del 23 maggio. Nell'impatto sono rimaste coinvolte una Nissan Micra, una BMW Station Wagon e una Opel Crossland.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale. Il ferito più grave, un cittadino romeno di 35 anni, è stato il conducente della BMW trasportato al Sant'Andrea in codice rosso. Il conducente della Micra, uomo italiano di 41 anni è stato trasportato anche lui nello stesso ospedale, in codice Giallo.

La passeggera della Nissan Micra, una bambina di 7 anni, è stata portata all'ospedale Gemelli in codice giallo e la passeggera della Opel, donna italiana di 67 anni in codice verde all'ospedale San Pietro. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica dell'incidente.