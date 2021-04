Incidente in via Borghesiana: carambola tra tre auto e un bus, quattro feriti

Tre auto e un bus coinvolti in un incidente, quattro feriti e attimi di concitazione con i residenti in preda alla rabbia contro gli occupanti di una delle auto coinvolte nell'incidente. Sono gli ingredienti della movimentata serata di ieri, venerdì 2 aprile, nella zona di Finocchio. Siamo in via Borghesiana, all'incrocio con via Mesoraca da un lato e via Contessa Entellina dall'altro.

Sono da poco passate le 21 quando l'incrocio diventa il teatro di una maxi carambola che vede coinvolti quattro veicoli: un autobus e tre auto. A provocarlo, secondo quanto riferito dai residenti, l'alta velocità di una delle vetture. Gli occupanti diventano così oggetto delle proteste dei residenti.

Per sedare gli animi arriva la polizia di Stato. Ad occuparsi dei rilievi dell'incidente invece gli agenti dell'VII gruppo Appio della Polizia Locale, coadiuvato dai colleghi del VI Torri. Accorse sul luogo dell'incidente anche tre ambulanze del 118 per dare soccorso ai quattro feriti. Per precauzione una 20enne è stata portata al Policlinico di Tor Vergata: le sue condizioni condizioni non destano però preoccupazione.