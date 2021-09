Incidente via Boccea: frontale auto-furgone, due feriti gravi. Strada chiusa e bus deviati

Prima l'incidente poi la chiusura della strada. Siamo in via di Boccea, zona Quartaccio, dove questa notte un'auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente per cause in via di accertamento. Il sinistro all'altezza di via Vinovo. Ad avere la peggio conducente e passeggero della vettura, rimasti gravemente feriti e poi trasportati in codice rosso in ospedale.

Incidente via di Boccea

L'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 3:30 della notte fra il 21 ed il 22 settembre. Sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio hanno accertato uno scontro frontale-laterale fra un furgone frigo ed una Mercedes Classe A. Ferite le due persone che si trovavano sulla vettura, un uomo di 40 anni ed una ragazza di 26, entrambi romani, trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Camillo. Illeso il conducente del secondo veicolo, fermatosi a chiamare i soccorsi.

Strada chiusa e bus deviati

Prestati i primi soccorsi a creare difficoltà lo sversamento sulla carreggiata di liquido oleoso disperso dal serbatoio del furgone rimasto danneggiato durante l'urto con la Mercedes. Necessario chiudere il tratto di via di Boccea per la messa in sicurezza della strada ed il ripristino del manto stradale con il tratto di via Boccea ancora chiuso mercoledì mattina fra via Vinovo e via del Quartaccio in entrambe le direzioni di marcia. Deviate le linee bus 904-905 e 916SC.