Incidente via Boccea: investita da uno scooter sulle strisce pedonali, grave una donna

Investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, rimasta ferita, è stata poi trasportata in ospedale in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì in via di Boccea, zona Val Cannuta.

Le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 15:30 del 2 aprile all'altezza del civico 262 di via di Boccea, in prossimità di un attraversamento pedonale con segnale semaforico. Travolta da uno scooter Kymco People la donna è stata scaraventata in terra.

Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata in codice rosso dall'ambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli. Fermatosi a chiamare i soccorsi lo scooterista, resta da accertare la dinamica dell'investimento. Ascoltati alcuni testimoni i caschi bianchi sono a lavoro per comprendere chi non abbia rispettato il segnale di stop del semaforo dove è avvenuto l'incidente.