Incidente alla Romanina: studentessa di 16 anni investita da una Smart

Ancora un investimento sulle strade della Capitale. Prima Colli Aniene, dove una ragazzina di 11 anni è stata investita sulle strisce pedonali poco distante dalla scuola alla quale si stava recando. Poi la tragedia di largo Preneste, costata la vita a Mary Grace Duque. Proprio mentre i medici dell'ospedale accertavano la morte cerebrale della 42enne filippina alla Romanina era appena avvenuto un altro incidente, che ha coinvolto una minorenne, per fortuna senza gravi conseguenze.

Sono stati gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 12:30 in via Biagio Petrocelli. Sul posto i caschi bianchi hanno trovato una Smart e una studentessa di 16 anni ferita. Sempre cosciente la giovane è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini.

Via Biagio Petrocelli

Via Biagio Petrocelli dove gli incidenti e gli investimenti, anche gravi, non sono purtroppo una novità. Era lo scorso agosto quando un uomo venne investito da una moto Bmw. Trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata per l'81enne Franco Spurio i medici non poterono altro che constatarne il decesso.

Prima ancora, nell'agosto del 2017, fu una donna romena di 37 anni a essere travolta sulla strada del VII municipio Tuscolano questa volta da un'auto, un impatto fatale, costato anche in quel caso la vita a Emanuela Croitoru.

"Non essendoci un sistema di rallentamento stradale due persone ci hanno rimesso la vita per colpa della velocità incontrollata dei mezzi. Spero che si intervenga al più presto per evitarne altri", scriveva subito dopo la morte di Franco Spurio un residente. A distanza di due mesi un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, che ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di via Biagio Petrocelli.