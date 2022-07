Incidente a Casal Monastero, donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale. Si indaga su auto pirata

C'è il possibile coinvolgimento di un'auto pirata, nell'incidente andato in scena nella notte a Casal Monastero, all'altezza di via Belmonte in Sabina. Ad avere la peggio una donna, al volante di un Citroen C4. La conducente è stata estratta dalle lamiere e portata in codice rosso all'ospedale Pertini.

L'incidente è avvento intorno all'una, in direzione della Centrale del Latte. La polizia locale indaga con gli agenti del IV gruppo Tiburtino sul probabile coinvolgimento di un secondo veicolo che non si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso accertamenti.