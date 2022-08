Incidente all'Appio Latino: auto ribaltata, grave un 64enne

Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato rimanendo ferito. L'incidente stradale è avvenuto all'Appio Latino. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un 64enne.

L'intervento degli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 18:00 di lunedì 8 agosto in via Bartolomeo Platina dove una Toyota Yaris si è ribaltata. Incastrato nell'abitacolo l'automobilista è stato poi affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale San Giovanni.

Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire la dinamica del sinistro, che secondo i primi riscontri non vedrebbe coinvolti altri veicoli.