Incidente al Nomentano: investite da un'auto, ferite mamma e figlia di 6 anni

Mamma e figlia di 6 anni in ospedale dopo essere state investite da un'auto. L'incidente stradale al Nomentano mentre le due stavano attraversando la strada. A colpirle un'auto, con il conducente poi fermatosi a prestare i primi soccorsi.

L'investimento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio in via Giovanni Barracco dove una Toyota Aygo che procedeva in direzione viale XXI Aprile-piazza Bologna ha investito la 45enne e la sua bambina all'altezza dell'incrocio di piazza Domenico Gnoli. Richiesto l'intervento al 118 mamma e figlia sono state trasportate dalle ambulanze del 118 al policlinico Umberto I ed all'ospedale Bambino Gesù, entrambe ferite ma da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Restano da accertare le cause del sinistro, con gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale che svolti i rilievi scientifici stanno termnando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.