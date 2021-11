Incidente a Prato Fiorito: si scontrano auto e bus Atac, due feriti

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave. Sono due le persone costrette alle cure mediche in conseguenza di un incidente stradale che ha coinvolto un bus ed un'auto. Lo scontro nel pomeriggio di giovedì a Prato Fiorito, quartiere residenziale della periferia est della Capitale. Ad impattare per cause in via di accertamento un Atac della linea 508 ed una Fiat 500.

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 18:30 del 4 novembre all'altezza del civico 69 di via Avola, strada che collega la zona di Nuova Ponte di Nona alla Borghesiana, nel VI Municipio. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale ed il personale del 118.

Ad avere la peggio l'automobilista alla guida della Fiat 500, un 56enne trasportato al Policlinico Tor Vergata per accertamenti, e la conducente del mezzo Atac, medicata sul posto dal personale medico. Illesi i passeggeri che si trovavano sul mezzo pubblico, costretti a prendere un'altra corsa per raggiungere le rispettive destinazioni.

Al fine di consentire l'intervento dei 'caschi bianchi' i bus della linea 056 in transito su via Avola hanno effettuato delle deviaioni svolgendo il servizio in modalità circolare con capolinea unico in via Marcantonio Raimondi con percorso deviato da via Prenestina. Deviati anche le corse della linea 508 che collega la zona dei Giardini di Corcolle alla stazione della metro B Ponte Mammolo.