Incidente sull'Aurelia: ciclista investito da pirata della strada, è in gravi condizioni

È in gravi condizioni un ciclista di 31 anni investito da un pirata della strada. È quanto successo intorno all'una e 40 di venerdì notte, sulla via Aurelia sud, in provincia di Roma. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti, sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri.

L'uomo, soccorso, è stato portato all'ospedale di Civitavecchia e quindi elitrasportato al Gemelli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile, sulle tracce del pirata della strada. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.