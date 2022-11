Incidente in via Aurelia, perde il controllo dello scooter: è grave

È in gravi condizioni un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto a Roma. L'impatto nella serata di lunedì 7 novembre, alle 21, in via Aurelia all'altezza dell'incrocio con via Licio Giorgieri. Sul posto la polizia locale, con il gruppo Prati, e il personale medico del 118.

I soccorritori hanno trovato l'uomo a terra vicino al suo scooter Piaggio 125 distrutto. Portato in codice rosso in ospedale, lo scooterista è in gravi condizioni. La polizia locale di Roma Capitale è al lavoro per determinare la dinamica dell'incidente. Non è esclusa nessuna ipotesi, anche se al momento si propende per l'incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti.