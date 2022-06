Incidente sulla via Aurelia: auto ribaltata, un ferito

Un'auto ribaltata sulla strada statale. Questo quanto ha comportato disagi e rallentamenti agli automobilisti in transito nel pomeriggio di lunedì 6 giugno sulla via Aurelia, in zona Casal Lumbroso. Ferito il conducente della vettura, un 50enne, trasportato poi al policlinico universitario Agostino Gemelli con l'elisoccorso in codice rosso.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 all'altezza di via Pio Spezi (chilometro 11 della SS1), in direzione Roma. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 8A e, dopo aver liberato l'automobilista rimasto incastrato nell'abitacolo di una Lancia Ypsilon lo hanno affidato al personale medico del 118.

Chiusa la strada per permettere l'intervento dei soccorsi, inevitabili sono state le ripercussioni alla normale viabilità con code in aumento tra Malagrotta ed il Grande raccordo anulare in ingresso a Roma. Sul posto per accertare la dinamica e regolare il traffico gli agenti del gpit della polizia locale di Roma Capitale