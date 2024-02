Incidente sull'Aurelia, perde controllo dello scooter: è in coma. La famiglia cerca testimoni

Le immagini del casco sporco di sangue e del paraurti e dello specchietto dello scooter sfondati stanno circolando sui social. La famiglia di un uomo di 61 anni sta cercando la verità in merito a un incidente nel quale il proprio caro è rimasto coinvolto. Ricoverato in prognosi riservata al Gemelli, l'uomo è in coma farmacologico.

I fatti si sono consumati lo scorso venerdì 2 febbraio a Roma, sulla via Aurelia, in direzione del grande raccordo anulare. L'uomo era al volante del suo Sh1500 quando, dopo una manovra, ha perso il controllo del mezzo. "L'incidente c'è stato tra le 16 e le 16:30", spiegano i familiari. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale con il gruppo Aurelio.

I medici hanno portato subito lo scooterista all'Aurelia Hospital e poi all'ospedale Gemelli, dove resta gravissimo e in prognosi riservata. "Non sappiamo se sia stato urtato da qualcuno, oppure se ha avuto un malore o se qualcuno lo ha investito una volta sull'asfalto", dicono dalla famiglia. La polizia locale indaga e ha acquisito le immagini delle telecamere di zona che, però, non punterebbero sul luogo esatto dell'incidente. "Chi ha visto qualcosa ci contatti", l'appello.

Chi ha informazioni può scrivere a romatoday@citynews.it o su WhatsApp al numero di redazione 3451709348, anche in forma anonima.